هاري كين يحقق رقمًا قياسيًا بعد تسجيله هدفين أمام فرانكفورت

قاد المهاجم هاري كين، فريقه بايرن ميونخ، لتحقيق الفوز على نظيره فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

واحتضن ملعب “أليانز أرينا” مباراة بايرن ميونخ ضد فرانكفورت، والتي انتهت بفوز البافاري 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة البوندسليجا.

وسجل هاري كين، ثنائية البافاري، في الدقائق 9 و61.

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أرقام قياسية لـ هاري كين بعد فوز بايرن ميونخ على فرانكفورت:

وصل هاري كين، إلى الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية بعدما نجح في هز شباك آينتراخت فرانكفورت مرتين.

رفع المهاجم الدولي الإنجليزي رصيده في الموسم الحالي إلى 42 هدفاً في مختلف المسابقات، وهو الرقم الأكبر في مسيرته خلال موسم واحد.

في الدوري وصل هاري كين إلى الهدف رقم 35، وأمامه فرصة لمعادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الألماني المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي برصيد 41 هدفاً.