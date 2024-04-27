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"تلقى 18 هدفا هدف في 4 مباريات".. خسارة مؤلمة لموسيماني تعقد موقف أبها من البقاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تلقى فريق أبها بقيادة المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، خسارة مؤلمة أمام الأخدود.

وفاز الأخدود على أبها بنتيجة 4-0 في الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

وشهدت آخر 4 مباريات لفريق أبها بقيادة موسيماني استقبال 18 هدفا، حيث خسر من النصر بثمانية، وفاز على الفتح 2-1، وسقط أمام الشباب بخماسية، وضد الأخدود برباعية.

ويحتل فريق أبها المركز الـ17 "قبل الأخير" في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، ويتبقى 9 جولات حتى نهاية الدوري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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