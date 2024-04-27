الخليج 365 يكشف.. موقف صلاح من الاستمرار في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القت أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع مدربه يورجن كلوب بظلالها على موقف الملك المصري من الاستمرار مع الريدز.

وارتبط اسم صلاح الصيف الماضي بالانتقال إلى اتحاد جدة بالتزامن مع سلسلة التعاقدات العالمية في السعودية التي استقطبت نجوم العالم.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" أن صلاح ينتظر موقف ليفربول من تجديد قده حيث الأولوية للبقاء معه .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن صلاح سيتحرك وفق قرار ورد فعل إدارة الريدز.

وأكد المصدر أن ما حدث بين صلاح وكلوب ليس له تأثير على علاقة مو بناديه حيث إن المدرب الألماني أعلن رحيله بنهاية الموسم.

واعترف المصدر بتوتر العلاقة بين صلاح ومدربه الألماني منذ فترة وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في مباراة ليفربول ووست هام.

من كلامه معايا هو منتظر حد يفاتحه في التجديد وبعدها يشوف هيعمل ايه هو هيشتغل بناءً على رغبتهم ورد فعلهم