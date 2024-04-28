صلاح: شيكابالا نجم الزمالك حاليا.. ويحذر الأهلي من الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تأثير غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق عن مباراة دريمز الغاني ، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "محمود عبد الرازق شيكابالا ليس غائبًا عن الفريق بل هو متواجد داخل الملعب مع اللاعبين وسيقدم دوره القيادي على أكمل وجه".

و تعرض شيكابالا للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران أمس، وخضع لبرنامج علاجي خاص، تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للمباريات المقبلة، مما تأكد غيابه عن مباراة دريمز بالكونفدرالية.

وواصل مدرب الزمالك السابق: "إصابة شيكابالا لا تمنعه من تقديم دوره القيادي داخل الملعب وخارجه، وسيكون له تأثير كبير على اللاعبين في مباراة دريمز".

وأشار : "شيكابالا بعيد عن مواقع التواصل الإجتماعي، ويجلس دائمًا مع اللاعبين ويحفزهم بشكل كبير، فهو نجم الزمالك في الوقت الحالي، ومتفائل بالفوز والتأهل لنهائي الكونفدرالية".

مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق صلاح قائلا : "لابد وأن يركز الأهلي في مباراته أمام الترجي، فالفريق التونسي يلعب بقوة وتركيز وبطريقة مختلفة عن الفترة السابقة، وقد يمثل عقدة للأهلي في النهائي".