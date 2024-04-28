سان جرمان يفشل في حسم الدوري الفرنسي بتعادل أمام لوهافر

الرياص - اسماء السيد - باريس : فشل باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم في حسم اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه بتعادل في الرمق الأخير على ملعبه مع لوهافر 3-3 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.

وكان سان جرمان الذي تأخر بهدفين، مطالبا بالفوز ليكرس بطلاً بغض النظر عن باقي نتائج المرحلة، قبل خمسة أيام من استحقاقه القاري أمام بوروسيا دورتموند الالماني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

إلا أن مصيره بات مرتبطاً الآن بنتيجة وصيفه موناكو الذي يواجه مضيفه ليون الاحد.

ورفع سان جرمان رصيده في المركز الأول إلى 70 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة على موناكو قبل ثلاث مراحل من النهاية، علما انه في حال خسر نادي الامارة أو لم يحصد النقاط الثلاث فستحتفل جماهير باريس باللقب الثالث توالياً والعاشر في 12 موسماً، وبخلاف ذلك سيكون عليها الانتظار المرحلة 32 والمباراة أمام تولوز في 12 أيار (مايو) المقبل للحسم.

وفي حين واصل سان جرمان سلسلة عدم خسارته في الدوري منذ 15 أيلول (سبتمبر) في 26 مباراة توالياً، خسر لوهافر 8 من مبارياته الـ 11 الاخيرة في "ليغ1".

وجلس هداف سان جرمان والدوري كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، فيما شارك عثمان ديمبيليه إلى جانب راندال كولو مواني وبرادلي باركولا.

وخاض النادي الباريسي مباراته الرقم 700 في مختلف المسابقات منذ استحواذ قطر على ملكيته، في سجل من 494 فوزاً مقابل 116 تعادلا و90 هزيمة.