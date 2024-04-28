رسمياً.. صعود دياموند لدوري القسم الثاني ب

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، وأسفرت نتائج الجولة عن صعود فريق دياموند بقيادة عمرو الدالي لدوري القسم الثاني ب .

نتائج الجولة الـ25 للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :

حقق فريق دياموند بقيادة عمرو الدالي الفوز على فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدفين نظيفين سجلهما محمد الشافعي وسيد مدبولي.

وسقط فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فريق كاسكادا بقيادة جمال حواش .

كما فاز فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى على فريق اورانج بقيادة تامر عبد الخالق بهدف دون

وفاز فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد على فريق بشتيل بقيادة أحمد بكري بهدفين نظيفين سجلهما فليكس.

وحقق فريق صول بقيادة احمد الضظوى على فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده شريف حامدبخماسية مقابل ثلاثة.

وفاز فريق المعادي واليخت بقيادة أحمد الجداوي على فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين بهدفين مقابل هدف.

كما فاز فريق ابو النمرس بقيادة عماد قاسم علي فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث بعد الجولة الـ25 :