لينا علوط: المنافسة صعبة في بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت لينا علوط لاعبة فريق الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الحالية من بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات» التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من ٢٦ أبريل وحتى ٤ مايو المقبل.



وقالت إن فريق ولاية بجاية يسعى لتقديم أداء مشرف يليق بالكرة الجزائرية، وأن الفريق استعد بشكل قوي ويستهدف تحقيق نتائج إيجابية من أجل مواصلة المشوار حتى نهاية البطولة، والتواجد بين المراكز الثلاثة الأولى.

وأشارت إلى أن المنافسة على اللقب هذه المرة صعبة؛ لوجود عدد من الفرق القوية على رأسها فريق الأهلي، والذي يملك قوام مميز من اللاعبات صاحبات الفنيات والمهارات الكبيرة باللعبة.

وأشادت بحسن الاستقبال والمعاملة الرائعة التي تلقاها بعثة الفريق الجزائري منذ اليوم الأول لوصولها استعدادا للبطولة، وهو ما يعكس قيمة النادي الأهلي وتنظيمه المشرف لمختلف الأحداث والمسابقات القارية والعربية.