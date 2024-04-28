بعد الفوز على توتنهام.. رقم تاريخي لـ آرسنال في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق آرسنال من الفوز على نظيره توتنهام، اليوم الأحد، بنتيجة 3-2، وتحقيق رقمًا تاريخيًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق آرسنال الفوز على توتنهام في الديربي، على ملعب “توتنهام هوتسبر” ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز عزز آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي يملك 76 نقطة، و5 نقاط عن ليفربول الذي لديه 75 نقطة.

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وحقق آرسنال رقم تاريخي بعد فوز اليوم في الديربي أمام توتنهام، حيث لم يخسر الجانرز في أي مباراة بـ الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام الأندة الـ6 الكبرى، وهم: مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، ليفربول، وتشيلسي.

ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره بورنموث ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل 4 مايو، في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.