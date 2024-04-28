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المثلوثي يضع هدف الزمالك الأول أمام دريمز

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ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الزمالك الهدف الأول أمام دريمز الغاني في المباراة التي تجمع بينهما في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بابا يارا بكوماسي.

الدقيقة 11 بعد تمريرة عرضية من زيزو لفتوح الذي يسددها مقصية لكن يخرجها الحارس إلى ركلة ركنية قبل أن ينفذها زيزو عرضية يخطفها التونسي حمزة المثلوثي ويضعها في الشباك معلنا الهدف الأول بالدقيقة 12.

تشكيل الزمالك أمام دريمز: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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