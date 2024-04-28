شلبي يضيف الهدف الثالث للزمالك أمام دريمز

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الزمالك الهدف الثالث أمام دريمز في المباراة التي تجمع بينهما في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بابا يارا بكوماسي.

سجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 58 بعد تمريرة سيف الدين الجزيري لـ شلبي الذي يسددها في شباك دريمز.

تشكيل الزمالك أمام دريمز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.