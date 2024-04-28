احتفال خارج من مصطفى شلبي في مباراة الزمالك ضد دريمز

أثار مصطفى شلبي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الجدل باحتفاله بعد الهدف الذي أحرزه في شباك دريمز الغاني في الكونفدرالية.

وسجل مصطفى شلبي، هدف الزمالك الثالث في شباك دريمز الغاني، في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة، بصناعة سيف الجزيري.

وقام مصطفى شلبي، بخلع قميصه عقب هدفه في شباك الفريق الغاني، ثم توجه نحو الجماهير، واحتفل باستخدام اليد بطريقة خارجة.

اقرأ أيضًا.. موعد مباراتي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

وعلقت جماهير النادي الاهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الطريقة التي احتفل بها شلبي، وإشارته الخارجه لفريق دريمز.

يأتي احتفال لاعب الزمالك المثير، عقب اللقطة الجدلية لـ محمد عبد المنعم، بعد هدفه في مباراة الاهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويتقدم الفارس الأبيض على دريمز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، حيث حجز مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية، ضد الفائز من مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.