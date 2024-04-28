"ليس مثالياً".. ساكا يتحدث عن منافسة مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن فوز فريقه على حساب توتنهام، في إطار منافسات الجولة ال 35 ببطولة الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى المنافسة القوية التي يلقاها فريقه، من مانشستر سيتي للحصول على لقب البطولة.

وتمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز، على حساب نظيره توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 35 ببطولة الدوري الممتاز.

وقال ساكا في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عقب نهاية المباراة: "سعيد بالفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وفخور بزملائي في الفريق بشكل كبير".

وأضاف: "هذا الفوز مهم بالنسبة لنا في المنافسة على لقب الدوري، ومتبقي ثلاث مباريات لنا في المسابقة وسنقدم كل شيء خلالهم".

وتابع: "المباريات المقبلة لا تتحمل أي مجال للخطأ، وأصبحنا نمتلك خبرة أكثر من الموسم الماضي، وأظهرنا ذلك خلال مباراة اليوم".

واختتم ساكا تصريحاته: "مانشستر سيتي فريق رائع ويمتلك الكثير من اللاعبين المميزين، ولكنه ليس فريقاً مثالياً".

ويحتل فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، جمعهم من 35 مباراة بالمسابقة حتى الآن.