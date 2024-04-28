للمرة الثانية.. شوبير يعلن منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد الإعلامي، أحمد شوبير، عدم إقامة مباراة العودة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة اليوم الأحد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "للمرة الثانية لن تقام مباراة العودة بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائرى، وبالتالي سيتم احتساب النتيجة 3/0 لنهضة بركان وصعوده إلى المباراة النهائية لملاقاة الزمالك".

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" احتساب مباراة الذهاب بفوز نهضة بركان بنتيجة 3-0، بعد رفض الفريق المغربي خوض المباراة دون قمصانهم الأساسية والتي تم حجزها.

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