موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي كأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدا مع نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وتأهل الفارس الأبيض إلى الدور النهائي بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة ( 3-0 ) ، فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري في مبارتين الذهاب والإياب .



وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 12 و19 مايو المقبل موعد لإقامة المباراه النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ومن المقرر أن يستضيف نهضة بركان مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب يوم الاحد الموافق 12 مايو ، بينما يستضيف الزمالك لقاء الإياب على ملعبه في مصر.

