للمرة الـ12 في التاريخ.. باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد فريق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه.

وجاء ذلك بعد خسارة موناكو منافس باريس على اللقب بنتيجة 3-2 من ليون، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الفرنسي.

وكان قد تعادل العملاق الباريسي أمس السبت، مع نظيره لو آفر بنتيجة 3-3.

وحسم العملاق الباريسي لقب الدوري قبل نهاية الموسم بـ 7 جولات من النهاية، برصيد 70 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف موناكو.

الجدير بالذكر، آخر 12 موسما من الدوري الفرنسي فاز باريس بـ10 ألقاب دوري، كأكثر فريق فرنسي يحقق هذا اللقب عبر التاريخ.

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