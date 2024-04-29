رضا عبدالعال: هدف مازيمبي في الأهلي كان يحتسب في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل ثلاثية الأهلي محمد عبد المنعم ووسام أبو على وأكرم توفيق.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الأهلي استحق الفوز الكبير على مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الترجي التونسي ".

وتابع:" من وجهة نظري أن هدف فريق مازيمبي الكونغولي في مرمى الأهلي كان سيحتسب من جانب حكم المباراة لو كان للقلعة الحمراء ".

الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

وتأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه نهضة بركان المغربي في النهائي.

ويستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.