بسبب الاهلي.. الزمالك يحفز لاعبيه للفوز بلقب الكونفدرالية

علق حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، على فوز الفارس الأبيض على دريمز الغاني، أمس الأحد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتمكن الزمالك من الفوز على دريمز، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي.

وقال حسام المندوه فى تصريحات عبر برنامج ملعب” الشمس” مع مجدي عبد الغني: «كل ما نتمناه الآن هو التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم”.

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وتابع:” اتمنى أيضًا تحقيق اللقب من أجل مواجهة الاهلي في كأس السوبر الأفريقي”.

وأختتم: «وإن شاء الله نتوج أيضًا بلقب كأس السوبر الأفريقي علي حساب الأهلي».

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 12 مايو المقبل في المغرب، بينما ستكون مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.