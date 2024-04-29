جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين، الموافق 29 أبريل 2024، إقامة العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

حيث تقام مباريات في الدوري المصري والإسباني والإيطبي، ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء برشلونة وفالنسيا، ونعرض مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد فالنسيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

جنوى ضد كالياري، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا

إندونيسيا ضد أوزبكستان، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

اليابان ضد العراق، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

راية الرياضي ضد بروكسي، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بتروجيت ضد وادي دجلة، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنـــاة ضد السكة الحديد، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

طنطا ضد حرس الحدود، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

غزل المحلة ضد لافيينا، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.