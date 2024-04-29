موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب "مونتجويك"، مواجهة قوية تجمع بين فريقي برشلونة ونظيره فالنسيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل فريق برشلونة تلك المواجهة بعد الخسارة الأخيرة أمام نظيره ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في الدوري الإسباني، كما تلقى أيضًا فريق فالنسيا خسارة أمام نظيره ريال بيتيس في المواجهة الأخيرة قبل لقاء برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة برشلونة وفالنسيا

يعلق على المباراة، عامر الخوذيري.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في جدول الدوري الإسباني

يتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب وبنحو 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الأول.

في المقابل، يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال بيتيس صاحب المركز السابع في الجدول