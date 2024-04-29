"بتزوم عليّ ليه".. محمد نصر يرد على رضا عبدالعال بـ8 نقاط: "أي هجص وخلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المخرج محمد نصر، رسالة قوية لرضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، بعد الاتهامات التي وجهها له بشأن التدخل في إلغاء هدف فريق مازيمبي الكونغولي، في مرمى الأهلي خلال المباراة الماضية، بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب محمد نصر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أولا.. مبروك لنادي الزمالك التأهل للنهائي وعقبال البطولة، وكمان مبروك الأهلي بطل كأس الكرة الطائرة ويستمر الأهلي ملوك الصالات بجدارة".

أضاف: "ثانيا... وده الأهم كابتن رضا عبد العال هو أنت بتزووم عليا ليه وأنت عارف أني مش مخرج ماتش الأهلي".

أكمل: "ثالثا.. هو انت تعرف أيه عن الفار ولا هو أي هجص بيتقال وخلاص، وناس كتير زامت عليا وظلمتني لمجرد إن اسمي محمد نصر، اللي بيكسب الأهلي البطولات وكأن مافيش لعيبة ولا مدير فني ولا إدارة ولا جمهور".

وتابع: "رابعا... كل الناس بما فيهم أنت لازم يعرفوا إن الفار هو المتحكم في المخرج مش العكس لأن كل الكاميرات اللي عندي هي نفسها عند الفار إلى يراجعها كلها ويستدعى الحكم ويدي قرار".

وأردف: "خامسا... ممنوع منعا باتا إن بعد قرار الفار أنك تعيد أي إعادة غير إللي راجعها الفار فقط".

وأوضح: "سادسا... علشان لعبة نيدفيد وناصر إللي ممكن ترقى لطرد مباشر ممنوع إعادة أي لعبة لم يتخذ الحكم أو الفار فيها قرار، وده من لجنة الحكام علشان الجمهور ما يثورش على الحكم وده كلامهم، وأعتقد لازم اللجنة تراجع نفسها في التعليمات دي لأن لازم يكون فيه إعادة علشان تزيل أي شك ومحدش يظلم المخرج".

وأكمل: "سابعا.. أنا مش ساحر هوقف الكرة على يد اللاعب أو أجيب زاوية معينة تلغي هدف أو ضربة جزاء أو ألعب بالكاميرات جلا جلا ده كلام مش صح".

وشدد: "وأخيرا.. مش عيب أن الإنسان يغلط ويعتذر زى مانا عملت مع جمهور الزمالك، رغم إن الفار وتعليماته هو الأساس مش المخرج، وممكن أقول تصريح في لحظة انفعال من شخص مستفز وده حصل واستغفرت ربنا عليه وحجيت وربنا، سامحني لأن شغلنا للجمهور مش لنفسنا مافيش انتماء فيه".

وأتم حديثه: "أنا أهلاوى وأعتز بأهلاويتي وحبى للاتحاد أيضا. لكن برة شغلى لأني لما أعمل شغل محايد على الجميع الكل هيحترمنى، وده الأهم مع مراعاة ضميرك ومراعاة المولى وعدم ظلم أي فريق كبير أو صغير، لأن العمر قصير.. دي فرصة أشرح للناس ويفهموا قصة الفار مع إن لجنة الحكام كابتن وجيه وكابتن فاروق المفروض تطلع ببيان تقول للناس تعليماتها أيه للمخرجين ويشرحوا دور الفار ودور المخرج علشان الناس ترتاح ويبقى الاحترام بينا هو الأساس".

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