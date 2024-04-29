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برشلونة يواجه فالنسيا.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم الإثنين، الموافق 29-4-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى والإسباني والإيطالي.

في الدوري المصري، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة مثيرة بين سيراميكا كليوباترا وفاركو.

وفي ، يشهد قمة كروية نارية بين وفالنسيا.

وفي ، يواجه جنوى فريق كالياري، على ملعب "ستاديو لويجي فيراري".

ونستعرض لكم جدول مباريات الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الدوري الإسباني

برشلونة ضد فالنسيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

جنوى ضد كالياري، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

كأس آسيا تحت 23 عامًا

إندونيسيا ضد أوزبكستان، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 بتوقيت ، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

اليابان ضد العراق، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

دوري الدرجة الثانية المصري

راية الرياضي ضد بروكسي، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بتروجيت ضد وادي دجلة، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنـــاة ضد السكة الحديد، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

طنطا ضد حرس الحدود، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

غزل المحلة ضد لافيينا، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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