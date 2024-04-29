طلب عاجل من الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك الجهات الأمنية بضرورة حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الفريق الأبيض لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على دريمز الغاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

اقرأ أيضًا: مستجدات مفاوضات الاهلي لتجديد عقد علي معلول

وضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد تأهل الأخير على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر أن تلعب مبارتي الذهاب والإياب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو المقبل، حيث تلعب مباراة الذهاب في المغرب، فيما ستلعب مباراة الإياب في القاهرة.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين عن إيقاف القيد بنادي الزمالك لمدة ثلاث فترات قيد، وذلك بسبب قضية الدولي المغربي خالد بوطيب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أمهل مجلس إدارة نادي الزمالك حتى نهاية إبريل الجاري، لسداد مستحقات بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

وأصبح نادي الزمالك محرومًا من إجراء أي صفقات جديدة حتى صيف عام 2025، وذلك بسبب قضية نجم المغرب.