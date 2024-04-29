الاهلي يكافئ علي معلول بطريقة خاصة بعد أنباء تجديد عقده

حرص مجلس إدارة النادي الاهلي، على منح التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، بعد أنباء تجديد عقده.

وتداولت أنباء في الساعات الماضية، حول توصل النادي الاهلي لاتفاق مع علي معلول، لتجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في ختام الموسم الكروي الجاري.

وبحسب التقارير، فإن الاهلي اختار علي معلول، لتصوير إعلان جديد لأحد الشركات الراعية للنادي، وذلك خلال الأيام المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن الشركة الراعية، وافقت بأن يكون النجم التونسي، هو بطل الحملة الإعلانية لها في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركة معلول في الحملة الإعلانية، ليس له علاقة بتجديد عقده مع النادي الاهلي من عدمه، ولكنه تقديرًا لتاريخه مع المارد الأحمر.

ويستعد الاهلي لمواجهة الإسماعيلي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.