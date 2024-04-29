شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة محمد الشامى لاعب المصرى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية التشخيصية والتي خضع لها عصر اليوم محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

هذا وسيبدأ اللاعب على الفور في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق والذي أكد بدوره أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ثلاثة أسابيع.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الأربعاء على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في السابعة مساء الإثنين الموافق السادس من مايو المقبل على استاد برج العرب.

وحافظ النادى المصرى على وصافة الدورى بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 10 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري في مباراة الداخلية كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، حسين فيصل، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسن علي، فخر الدين بن يوسف، كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، محمود حمادة، إيزي إيميكا، أمادو با، غيلاس جناوي، صلاح محسن، والناشئ أحمد فؤاد.