سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبوليس بنصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام فريق هليوبوليس في نصف نهائي كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً على صالة حسن مصطفى ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز للتأهل الى النهائي.

وكان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل الى نصف نهائي دوري السوبر بعد الفوز علي فريق مصر للتأمين بنتيجة 53-37.

سيدات الأهلي يفزن على سان دوني ويتأهلن لدور الثمانية ببطولة إفريقيا للطائرة

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية، والتي تقام في ضيافة القلعة الحمراء في الفترة من 26 أبريل حتى 4 مايو، وذلك بعد الفوز على فريق سان دوني من جزر رينيون 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ16 من منافسات البطولة.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطرت سيدات طائرة الأهلي على مجريات اللقاء تمامًا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة، ليتأهل الفريق إلى ربع النهائي.

‏‎فازت سيدات طائرة الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-11، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-9.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا