"يسار الحارس".. موقف طريف بين هاري كين وبيلينجهام في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد مساء أمس، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، موقف طريف بين ثنائي منتخب إنجلترا هاري كين وجود بيلينجهام لاعبا الفريقان على التوالي، خلال تسديد الأول الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وقبل ثوان من تنفيذ كين لركلة الجزاء، حاول بيلينجهام زميله في المنتخب، الحديث معه، لكن طلب منه حكم اللقاء كليمنت توربين الابتعاد.

وقال كين عن هذا الموقف، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "في الواقع على أرض الملعب، كنت أعلم أنه هناك ولكني لم أكن أعرف ماذا قال، لكنني تحدثت معه بعد ذلك وقال أعلم إنك ستذهب إلى يسار الحارس، لكن الأمر كان لطيفًا بالنسبة لي لأنني رأيت الحارس يتقدم مبكرًا بعض الشيء ووضعته جانبًا، لذلك ذهبت يسارًا على أي حال".

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