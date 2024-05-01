الاتفاق السعودي يرصد جوائز خاصة لجماهيره في مباراة الفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق عن رصد عدة جوائز للجماهير التي ستحضر مباراة الفريق ضد الفيحاء، ببطولة دوري روشن السعودي.

ويواجه الاتفاق نظيره الفيحاء مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونشر حساب نادي الاتفاق على موقع التواصل الإجتماعي "إكس" ، تغريدة يكشف خلالها عن الجوائز المرصودة للجماهير.

وكشف الحساب عن أن هناك سحب على قميص فريق الاتفاق، موقع من الأسطورة ستيفن جيرارد مدرب الفريق، بالإضافة إلى الحصول على كورتين وقميص أصلي لنادي الاتفاق، بالإضافة إلى سحب على كرة وكوب حافظ للحرارة بشعار نادي الاتفاق.

وأكد على أن الحضور للفعالية المصاحبة لمباراة الاتفاق ضد الفيحاء، شرط من أجل الحصول على الجوائز، حيث سيتم تسليمها من خلال بوت المتجر في الفعالية.

ويُسمح بالاستفادة من العرض الترويجي لمرة واحدة فقط من قبل صاحب التذكرة، ومن الضروري أن يتم إبراز التذكرة وصورة من هذه التغريدة من أجل استلام الجائزة.