"يقودهم بيرنجر".. 18 لاعبا في مران مستبعدي الأهلي قبل موقعة الإسماعيلي بقليل

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد مران مستبعدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من مواجهة الإسماعيلي مشاركة 18 لاعبا والذي يقام اليوم باستاد مختار التتش.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلم موقع الخليج 365، أن كارلوس بيرنجر مطور أداء فريق الأهلي ومساعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، سوف يقود مران المستبعدين بعد قليل.

وأوضح المصدر، أن المران سوف يشهد وجود كل من: محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وخالد عبدالفتاح وحمزة علاء وكريم الدبيس وياسر إبراهيم واليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد ومصطفى أبوالخير وأحمد عابدين وإبراهيم عبدالحكيم والغاني ريندوف ومحمد عبدالله وثنائي حراسة المرمى طارق حسن وأدهم سيحا.

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