الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 جمعهم من 13 مباراة، فيما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة من 19 مباراة خاضهم بالمسابقة.