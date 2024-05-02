منافس الزمالك.. كاف يحسم قراره بشأن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا في أزمة مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري والتي كان مقررا بها أن تقام ضمن منافسات الإياب لدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي كان من المقرر لها في الجزائر الأسبوع الماضي، ألغيت بسبب حجز السلطات الجزائرية لقمصان فريق نهضة بركان.

وكشف بيان الجامعة الملكية المغربية عن احتساب نتيجة المباراة بـ فوز نهضة بركان بنتيجة 3-0 اعتباريا على حساب اتحاد العاصمة.

بيان الجامعة المغربية بشأن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الخميس 2 مايو 2024 بقرار لجنة الاندية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بشان مباراة اياب نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي عقدت اجتماعها يوم أمس الأربعاء حيث قررت باجماع أعضائها مايلي ؛

-خسارة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة اهداف دون رد.

-إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية اضافية محتملة.

-تأهل فريق نهضة بركان رسميًا الى المباراة النهائية لكاس الاتحاد الافريقي لمواجهة الزمالك المصري يوم 12 مايو بالملعب البلدي بمدينة بركان ومباراة الاياب يوم 19 مايو بالقاهرة.

الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة صعبة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، أمام نهضة بركان المغربي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التى أقيمت مساء الأحد في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبي.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته فى الدور نصف النهائى، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

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