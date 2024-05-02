القضاء يصدم مرتضى منصور بسبب الاهلي

وجه القضاء صدمة جديدة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، بسبب محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حكمًا جديدًا ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق يقتضي بتغريمه 400 ألف جنيه لصالح محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وجاء ذلك الحكم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بـ عثمان نتيجة سبّه وقذفه.

اقرأ أيضا.. رونالدو يلحق بنجم الهلال ميتروفيتش في كأس الملك

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وعضوية المستشارين نائل سيد غانم، ومحمد عصام الجزار، وعلي عواد فتح الباب، قد أعلنت عن تأجيل نظر 10 دعاوى سبّ وقذف مٌقامة ضد مرتضى منصور، رئيس الأبيض السابق، حتى ٢٨ مايو الجاري.

أقام الدعاوى ضد مرتضى منصور، كلًا من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للقلعة الحمراء، ومحمد سراج، عضو مجلس الإدارة، والإعلامي أحمد شوبير، وممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وغيرهم.