"انتحل شخصية نجم إنجليزي".. حكاية مدرب الأهلي "المحتال" الذي توج ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف برنامج الإعلامي أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس"، عن تفاصيل قصة مثيرة لمدرب الأهلي السابق، جيوف باتلر.

وتولّى الإنجليزي جيوف باتلر تدريب الأهلي في بداية موسم 1987-1988 خلفًا لطه إسماعيل.

ووفقًا لبرنامج "مع شوبير"، فإن المدرب كان يزعم أنه لاعبًا سابقًا في أندية تشيلسي وبورنموث ونوريتش سيتي.

وأضاف أن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، خاطب المكان الذي يسكن فيه باتلر، وذلك عندما تولى تدريب المنتخب الجنوب إفريقي، ليكتشفوا أنه منتحل شخصية لاعب إنجليزي في نادي نوريتش سيتي يحمل نفس الاسم.

وأشار برنامج "مع شوبير" أن جيوف باتلر الحقيقي كان لاعبًا أسطوريًا في نادي نوريتش سيتي.

وأوضح أن جيوف باتلر صنع تاريخًا كبيرًا في جنوب أفريقيا مع الأندية، وتولى تدريب "بافانا بافانا" بعد نهاية الفصل العنصري.

وتعليقًا على الواقعة، قال شوبير: "باتلر جاء من قبرص وتولى تدريب الأهلي بعد اعتذار طه إسماعيل في ذلك الوقت، وتم استقباله استقبالًا حافلًا".

وأضاف: "عندما تولى المسؤولية الفنية لفريق الأهلي لاحظنا أنه لم يقم بالتدريب أو إعطاء المهام للاعبين والمسؤولية كاملة كانت على عاتق مساعده أنور سلامة".

وواصل: "أنور سلامة كان هو المدرب الفعلي لفريق الأهلي، وكان باتلر يقود تدريبات حراس المرمى، هذه معلومات موثقة كنت شاهدًا عليها بصفتي الحارس الأساسي للفريق في ذلك الوقت".

وأتم: "بعد تتويجنا ببطولة إفريقيا قرر مجلس إدارة الأهلي إقالة جيوف باتلر ولنم يستكمل الموسم، وخسرنا الدوري بعدها بشكل غريب ودرامي".