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احتفاليه للجماهير بلاعبى الزمالك بعد الفوز على البنك الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة عقب الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مسابقة .
وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين، وطالبتهم بمواصلة الانتصارات المحلية، وحصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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