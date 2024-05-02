من علامة الجزاء .. زيزو يمنح الزمالك التفوق على البنك الأهلي بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق نادي الزمالك بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من مواجهة الأبيض والبنك الأهلي ، الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.





جاء الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل لشوط اللقاء الأول عبر أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد –أحمد حمدي .

الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وحسام عبد المجيد وياسر حمد ومحمد شحاتة وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

بينما ضم تشكيل البنك الأهلي كل من ..

حراسة المرمى حسن شاهين.

خط الدفاع محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو.

خط الوسط سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور.

خط الهجوم كريم بامبو، اسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى : احمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد مدبولى، جريندو، ابراهيم حسن، احمد النادرى، الجزار.