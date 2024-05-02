"بهدف زيزو".. الزمالك يعبر عقبة البنك الأهلي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف فوز الزمالك في اللقاء، اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 45+6 من عمر المباراة، من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 24 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز الـ15 بجدول المسابقة.