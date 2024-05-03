جمال علام: عامر حسين "معذور"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن عامر حسين عضو المجلس والمشرف على المسابقات، يتعرض لضغوطات كبيرة في ملف تنظيم مباريات الدوري.

وقال جمال علام في حواره لـ برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc: "عامر حسين مظلوم تماما، ويؤدي عمله على أكمل وجه، ويتعرض لضغوطات كبيرة بسبب كثرة عدد المباريات في الموسم".

وأضاف، "يجب دعم ومساندة الفرق التي تشارك في البطولات الإفريقية، لأنها تمثل مصر، ولمساعدتها من أجل حصد ألقاب قارية".

وقال علام: "عامر حسين معذور، وأنا على المستوى الشخصي أحبه وأقدره وهو يمتلك كاريزما خاصة في التعامل".