فوزي لقجع يتحدث عن.. دوره في استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا 2019.. وعلاقته بمحمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على دعمه الكبير لاستضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد أن كان هناك اتجاه داخل الاتحاد الأفريقي، لتأجيل البطولة، مشيراً إلى العلاقة القوية التي تجمع بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال لقجع في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "علاقتي باتحاد الكرة المصري رائعة بكل مجالس الإدارات التي تتعاقب عليه، وعلاقتي بهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق وكذلك جمال علام الرئيس الحالي للاتحاد قوية، وتصل إلى درجة الأخوة، وليس التعاون في كرة القدم فقط".

وأضاف: "كنت أول الداعمين لملف استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا 2019، على الرغم من وجود اتجاه داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت لتأجيل البطولة".

وتابع: "طلبت من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري في ذلك الوقت أن تقدم مصر طلب لاستضافة البطولة، وأكدت له أن الاتحاد المغربي سيكون أول الداعمين للملف المصري، وبالفعل كانت من أنجح النسخ في تاريخ بطولات أمم أفريقيا".

وعن علاقته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي، قال: "علاقتي برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب علاقة أخوية، وكنت من الذين طالبوا بتوليه رئاسة جمعية الأندية الأفريقية، إيماناً مني بأنه أحد رموز الكرة الأفريقية عبر تاريخها".

واختتم لقجع تصريحاته: "خلال مونديال الأندية بالمغرب، قمت بزيارة مقر إقامة النادي الأهلي، من أجل توفير كل ما يحتاجه الفريق، وهذا يدل على علاقتي القوية بمحمود الخطيب رئيس الأهلي".