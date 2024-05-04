عمر جمال يقود تشكيل فاركو أمام الإسماعيلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفاركو التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الإسماعيلي عصر اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصري.

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ويلعب فاركو اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: رامي صبري - محمود جهاد - محمود عماد - ياسين السيد.

خط الوسط: جيفرسون - عزمي غوما - وليد علي - أحمد شريف - شكري نجيب.

خط الهجوم: عمرو جمال.

البدلاء:

محمود السيد - أحمد عوض - مصطفى حمادة - عمرو ناصر - أحمد البحراوي - سيف تيري - جابر كامل - وليد مصطفى.

يحتل فاركو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.