كهربا وعطية.. دكة بدلاء الأهلي في مباراة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
شهدت دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة الجونة، جلوس 3 لاعبين شاركوا بشكل أساسي بلقاء الإسماعيلي الماضي.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح - محمود كهربا - أكرم توفيق - رضا سليم - مروان عطية - كريم نيدفيد - محمود الزنفلي - أنتوني موديست - محمد هاني.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى:مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال - محمود متولي - علي معلول - محمد عبد المنعم.
خط الوسط: عمرو السولية - أمام عاشور - وكوكا.
خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - حسين الشحات.
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