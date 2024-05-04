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كهربا وعطية.. دكة بدلاء الأهلي في مباراة الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة الجونة، جلوس 3 لاعبين شاركوا بشكل أساسي بلقاء الإسماعيلي الماضي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح - محمود كهربا - أكرم توفيق - رضا سليم - مروان عطية - كريم نيدفيد - محمود الزنفلي - أنتوني موديست - محمد هاني.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى:مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - محمود متولي - علي معلول - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: عمرو السولية - أمام عاشور - وكوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - حسين الشحات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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