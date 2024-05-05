اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع عمر مرموش

يحظى الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، باهتمام إنجليزي لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت، فتحت الباب أمام رحيل مرموش، حيث أنها مستعدة للدخول في المحادثات في حال وصل عرض بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.

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وكان مرموش صاحب الـ 25 عامًا، قد انضم إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك مرموش مع آينتراخت فرانكفورت، في 38 مباراة، وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات.

ويشارك مرموش بشكل أساسي مع آينتراخت فرانكفورت، خلال مواجهة باير ليفركوزن، المقامة حاليًا في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.