أحمد فتحي: رحلت عن الزمالك بسبب مستحقاتي.. والاحتراف سيبعد ميلكا عن الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - عبرأحمد فتحي، المدير الفني لسيدات كرة الطائرة بنادي الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

إقرأ أيضًا..

وتوجت سيدات الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للموسم الثاني تواليا وحصدن بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وقال أحمد فتحي في تصريحات عبر برنامج"الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور":"بطولة صعبة والحمد لله على التتويج باللقب الغالي".

وتابع: "أنا كنت بعيد عن المشهد منذ شهر 6 الماضي بعد التتويج ببطولة إفريقيا، وتوجنا بالبطولة للمرة الأولى في التاريخ".

وأكمل: "جلست مع المسؤولين في نادي الزمالك وأخبرتهم عن التدعيمات بعد التتويج الإعجازي للسيدات، وكان من المفترض أن نجد كل الدعم".

وتابع: "أنا مدرب محترف في كرة الطائرة ولا يجوز أن أظل لمدة 9 أشهر بدون راتب، والأمور المادية تحسنت بشكل كبير عن الموسم الماضي".

وأتم: "كنت أتحدث مع الإدارة حول الاستمرار ولكني بشرط الحصول على مستحقاتي لذلك غادرت بعد عدم حصولي عليها ".

واختتم: "ميلكاميلكا ترغب في الاحتراف لأوروبا، وقرار رحيلها عن الزمالك ليس له علاقة بالأمور المادية ولكن السبب الرئيسي هو الاحتراف".