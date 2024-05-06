شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الانتصارات.. شعار 5 أندية فى الجولة الـ21 بالدورى.. المقاولون الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عودة الانتصارات بعد غياب".. شعار رفعه 5 أندية فى منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دورى nile، التى انطلقت الجمعة الماضى، وابتسمت لهذه الأندية التى غاب عنها الفوز لمدة طويلة.



وتختتم الجولة الحادية والعشرين اليوم بمواجهتين قويتين بين المصرى وطلائع الجيش، ومودرن فيوتشر مع بيراميدز التى ستقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين.



ونجحت 5 أندية فى استعادة الانتصارات بعد مدة كبيرة من الغياب عن تحقيق الفوز وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

المقاولون العرب



حقق فريق المقاولون العرب فوزا صعبا على فريق زد بهدف نظيف، ليستعيد ذاكرة الانتصارات التى غابت عن الفريق منذ 3 أبريل الماضى عندما حقق الفوز على فريق الجونة بهدفين مقابل هدف، ليكون الانتصار الثالث لذئاب الجبل.

الاتحاد السكندرى



واستعاد فريق الاتحاد السكندرى سكة الانتصارات بعد الفوز على فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، ليعود للانتصارات مرة أخرى منذ آخر فوزه حققه فى الدورى 4 أبريل أمام المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الإسماعيلى



ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق فوز مهم على فريق فاركو بهدفين نظيفين فى هذه الجولة، ليستعيد طريق الانتصارات بعد 4 مباريات بلا انتصارات، وكان آخر فوز يوم 4 أبريل الماضى على حساب سموحة.

سيراميكا

استعاد فريق سيراميكا سكة الانتصارات بعد الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعود إلى تحقيق الانتصارات بعد غياب دام أكثر من شهرين، وتحديدا عندما فاز على فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى 1 مارس الماضى.

إنبى

وحقق فريق إنبى فوزا كبيرا على البنك الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدف فى هذه الجولة، ليستعيد نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ 26 فبراير الماضى عندما حقق الفوز على زد بهدف نظيف.