في الصدارة.. بيراميدز يقلب الطاولة على فيوتشر ويفوز بالوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على فيوتشر بنتيجة 2-1 في ملعب 30 يونيو.

سجل هدف فيوتشر، محمد فاروق في الدقيقة 20.

سجل هدف بيراميدز الأول، فيستون مايلي في الدقيقة 70.

سجل هدف بيراميدز الثاني، كريم حافظ في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز عزز بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما احتل فيوتشر المركز 11 برصيد 26 نقطة.

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