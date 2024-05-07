الكشف عن موعد مباريات منتخب السعودية في يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لختام المرحلة الأولى من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية..

ويواجه منتخب السعودية مباراتي الجولة الخامسة والسادسة أمام باكستان والأردن من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على باكستان في ملعب اسلام أباد، في السادس من يونيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التصفيات الآسيوية.

ويختتم مشواره بمرحلة المجموعات من التصفيات باستضافة منتخب الاردن في الاول بارك بالرياض في الحادي عشر من يونيو الجاري.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.