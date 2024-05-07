كولر يرحب بعودة محمد شريف لـ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعودة مهاجم الفريق السابق محمد شريف والمحترف بنادي الخليج السعودي.

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة الكرة بالنادي عرضت عددا من الأسماء على كولر لتعويض الفرنسي موديست والذي تقرر رحيله بنهايه الموسم وكان من بينهم شريف الذي فضله كولر.

كولر رفض رحيل شريف في الصيف الماضي

وأكمل شبانة بأن كولر أبلغ لجنة الكرة إنه كان يرفض رحيل شريف لكن اللاعب كان متمسكا بخوض تجربة جديدة خارجيه.

واتم شبانة بأن صفقة شريف ستتم في حال فك الارتباط بينه وبين ناديه الحالي وديا خاصة في ظل رغبة النادي السعودي في رحيل كل المحترفين والتعاقد مع غيرهم الموسم القادم.