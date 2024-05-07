"كرامتي أهم".. كريم حسن شحاتة يكشف لأول مرة أسباب استقالته من البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف كريم حسن شحاتة، أسباب استقالته من منصب مدير الكرة بفريق البنك الأهلي، ضمن الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى، خلال الساعات الماضية.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "تواجدت في نادي البنك الأهلي، خلال 4 مواسم متتالية، وكنت أتواجد مع كل جهاز فني للفريق، ولكن في ظل التعثرات المتتالية خشيت أن أكون أنا السبب في ذلك".

أكمل: "قررت التقدم بالاستقالة لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، وتحدثت في ذلك القرار مع أشرف نصار، رئيس النادي وأيضًا طارق مصطفى، المدير الفني للفريق، وشعرت بأنه لا مانع في تقديم استقالتي، لذا قررت التقدم بها بشكل رسمي".

وأوضح: "أحد أسباب تقدمي باستقالتي من منصب مدير الكرة في البنك الأهلي، هو الحفاظ على كرامتي، خاصة وأن منصب مدير الكرة في أي نادٍ هو منصب كبير، وعليه أن يتحمل المسئولية في التعثرات، مثلما يكون أحد عناصر النجاح".

جدير بالذكر، أن نادي البنك الأهلي يمر بفترة تعثر في النتائج، ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تلقى خسارتين متتاليتين، أمام الزمالك بهدف دون رد، ثم من إنبي بخماسية مقابل هدف.

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