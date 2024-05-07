أنتوني يواجه شبح الإيقاف عن مانشستر يونايتد لنهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من القلق تنتاب البرزايلي أنتوني لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ويخشى أنتونى عقوبة الإيقاف عن المشاركة مع مانشستر يونايتد بسبب السخرية من الهولندي إريك تين هاج حيث وصف المدرب الهولندي برأس البيضة الأصلع، خلال المحادثة الجماعية الخاصة بفريق مانشستر يونايتد على برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب بحسب ما ذكرته شبكة جلوب سبورت البرازيلية.

والتقط أحد لاعبي مانشستر يونايتد الذي لم يذكر اسمه في التقرير البرازيلي، صورة للمحادثة، وأرسلها للمدرب الهولندي إريك تين هاج.

وكان مانشستر يونايتد تلقى خسارة قاسية برباعية دون رد من كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، جمعهم من 35 مباراة، منذ انطلاق الموسم الحالي من البريميرليج.