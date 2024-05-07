موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 13 مباراة، في المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندرى مكون من..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- حسين الشحات- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.