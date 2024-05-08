كاراجر ينتقد تن هاج بعد السقوط أمام كريستال بالاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف جيمي كاراجر، أحد أبرز خبراء كرة القدم الإنجليزية، فريق مانشستر يونايتد بأنه «أحد أسوأ الفرق تدريبا في الدوري الإنجليزي الممتاز» مع اشتداد الضغط على إريك تن هاج، مدرب الفريق.

وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى تن هاج، لاسيما عقب خسارة مانشستر يونايتد صفر / 4 أمام ضيفه كريستال بالاس، أمس الأول، في المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي.

واضطر تن هاج لإشراك 4 لاعبين غير أساسيين في خط الدفاع بسبب لعنة الإصابات التي طاردت الفريق، كما افتقد يونايتد أيضا نجمه البرتغالي برونو فرنانديز، لكن قائد ليفربول السابق كاراجر لم يتعاطف كثيرا مع المدرب الهولندي.

وشن كاراجر هجوما عنيفا على تن هاج في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس) التليفزيونية عقب المباراة، حيث قال «هذا أحد أكثر الفرق سوءا من الناحية التدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه ليس رأي، هذه حقيقة».

وأضاف كاراجر «أتفهم أن الخط الخلفي افتقد للاعبين الأساسيين، وأن مستوى أدائك سينخفض ولن تكون نتائجك جيدة عندما تفتقد أفضل لاعبيك، هذا واضح، لكن تن هاج بحاجة لتحسن العروض. عليك أن تجعلنا نعتقد أن هناك شيئا ما أو تعمل على شيء ما.

إذا فقد وظيفته، فلا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديه أي شكوى».

وقال كاراجر «لقد كافحت لأرى كيف سيفوز يونايتد، لكنني اعتقدت أن بالاس قد يفوز 1 / صفر أو 2 / 1 في مباراة متكافئة. لا ينبغي أن يتعرض أي فريق يمثل مانشستر يونايتد للخسارة بمثل تلك النتيجة الكبيرة أمام كريستال بالاس».

مانشستر يونايتد خلال الموسم: