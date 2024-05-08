اخبار الرياضه

دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد في إياب نصف النهائي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الإسباني ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب سنتياجو برنابيو ، لحساب إياب نصف نهائي .
 


ويمثل الفريق الألماني في المباراة كل من .
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: كيميش، دي ليخت، داير، مزراوي.
خط الوسط: بافلوفيتش، لايمر، ساني، موسيالا، جنابري.
خط الهجوم: هاري كين.

وعلى مقاعد البدلاء: بيريتز، أورليش، أوباميكانو، كيم مين جاي، جوريتسكا، تشوبو موتينج، بريان سرقسطة، ديفيز، مولر، تل.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا